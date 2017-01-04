С 1 января в Латвии повышен налог на воду

В конце 2016 года Латвийским правительством утверждены поправки к Закону, предполагающие повышение налога на добычу природных ресурсов в Латвии, в том числе и на добычу воды, что, безусловно, будет способствовать и росту цен. Поправки вступили в силу 1 января 2017 года.

В частности, налог на воду из-под крана увеличился на 25-43%, на питьевую воду в бутылках – на 30%, а на воду, используемую в лечебных целях — в два раза. Об этом информирует газета Latvijas Avīze.

Ранее министр охраны среды и регионального развития Каспар

Герхардс отметил, что «Цена на воду у нас не менялась на протяжении последних семи лет,

однако реальное удорожание не должно быть существенным, по моим подсчетам – примерно на 0,7%.

Реклама

Воды у нас много, но при помощи увеличения этого налога мы хотим призвать людей задуматься об экономном ее использовании». Также он добавил, что для отдельно взятого домохозяйство водообеспечение может подорожать на 10-26 центов.

Еще по этой теме