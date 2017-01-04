Подробно: смотрите, какая погода ждет нас в ближайшие сутки

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду в Латвии на протяжении всего дня идут сильные снегопады с метелями. К 14 часам столбик термометра в Риге показывает -4 градуса, однако по прогнозам метеорологов в ближайшие часы мороз усилится, и к вечеру похолодает до -11 градусов.

Карта осадков в Риге на 14 часовПрогноз погоды на картеОсадки за 3 часа, 57°с. ш. 24°в. д., 04.01.2017 14:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Карта температуры воздуха на 22 часа 4 январяПрогноз погоды на картеТемпература, 2 м над землей, 57°с. ш. 27°в. д., 04.01.2017 22:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

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В свою очередь в ночь на четверг мороз достигнет отметки в -13 градусов, примерно так же холодно будет и днем. Усилится и ветер, в связи с чем мороз будет ощущаться еще сильнее. Так, температура комфорта составит -21 градус в Риге и -28 градусов на востоке страны.

Карта скорости ветра на 22 часа 4 январяПрогноз погоды на картеСкорость ветра, 10 м над землей, 57°с. ш. 25°в. д., 04.01.2017 22:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Карта порывов ветра на 4 часа 5 январяПрогноз погоды на картеПорывы ветра, 57°с. ш. 24°в. д., 05.01.2017 05:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Карта скорости ветра на 12 часов 5 январяПрогноз погоды на картеСкорость ветра, 10 м над землей, 57°с. ш. 24°в. д., 05.01.2017 13:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Обильные снегопады, парализовавшие столицу сегодня утром, прекратятся уже к вечеру, и ночью небо прояснится. Днем в четверг синоптики обещают переменную облачность. По прогнозам Ventusky, толщина снежного покрова в столице Латвии может достигнуть 16 сантиметров.

Карта снежного покрова на 19 часов 4 январяПрогноз погоды на картеСнежный покров, 57°с. ш. 24°в. д., 04.01.2017 20:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Ригу завалило снегом

Фото: Ригу завалило снегом0


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