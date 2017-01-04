Подробно: смотрите, какая погода ждет нас в ближайшие сутки

В среду в Латвии на протяжении всего дня идут сильные снегопады с метелями. К 14 часам столбик термометра в Риге показывает -4 градуса, однако по прогнозам метеорологов в ближайшие часы мороз усилится, и к вечеру похолодает до -11 градусов.
Карта осадков в Риге на 14 часов
Карта температуры воздуха на 22 часа 4 января
В свою очередь в ночь на четверг мороз достигнет отметки в -13 градусов, примерно так же холодно будет и днем. Усилится и ветер, в связи с чем мороз будет ощущаться еще сильнее. Так, температура комфорта составит -21 градус в Риге и -28 градусов на востоке страны.
Карта скорости ветра на 22 часа 4 января
Карта порывов ветра на 4 часа 5 января
Карта скорости ветра на 12 часов 5 января
Обильные снегопады, парализовавшие столицу сегодня утром, прекратятся уже к вечеру, и ночью небо прояснится. Днем в четверг синоптики обещают переменную облачность. По прогнозам Ventusky, толщина снежного покрова в столице Латвии может достигнуть 16 сантиметров.