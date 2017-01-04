В четверг, 5 января, в Риге будут действовать «снежные» билеты

Из-за обильного снегопада, который прогнозируют синоптики, в четверг, 5 января, автоводители в Риге снова, как и в среду, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, используя так называемые «снежные» билеты. В случае необходимости период действия «снежных» билетов будет продлен, о чем будет объявлено отдельно.

Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт.

Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки.

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Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.

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Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением «снежных» билетов.

Внимание! В микроавтобусах «снежные» билеты не действуют!

Такие льготы на проезд в общественном транспорте Рижская Дума вводит с целью снижения интенсивности транспортного потока и загруженности дорог во время обильных осадков в зимний период, чтобы облегчить и ускорить уборку улиц.

Впервые так называемые «снежные» билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.

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