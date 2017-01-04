Леонид Логинов и Айгар Печакс
 

Леонид Логинов и Айгар Печакс. Фото: Ieva Čīka/LETA

Суд Зиемельского района Риги сегодня огласил приговор по уголовному делу против управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова и его заместителя Айгара Печакса, которые обвинялись в злоупотреблении служебным положением, оправдав обоих подсудимых.

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Уголовное дело на Логинова и Печакса было заведено о злоупотреблении служебным положением - незаконных пожертвованиях и противозаконной выплате премий, что повлекло тяжелые последствия. Обвиняемые своей вины в инкриминируемых преступлениях не признали.

Прокурор Артис Клявиньш заявил, что недоволен постановлением суда, но решение о его обжаловании примет после получения полного текста приговора.

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Для Логинова обвинитель требовал штрафа в размере 120 минимальных зарплат или 44,4 тыс. евро, а также запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на срок три года и шесть месяцев. Для Печакса прокурор требовал штрафа в размере 90 минимальных зарплат или 33,3 тыс. евро и запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на два года и восемь месяцев.

Также прокурор требовал компенсации причиненного ущерба в размере сделанных пожертвований и выплаченных премий - на сумму несколько сотен тысяч евро с Логинова и 378 тыс. евро с Печакса.

Дело на Логинова и Печакса было заведено в 2013 году после ревизии Госконтроля. Госконтроль в ходе ревизии констатировал, что финансовые средства управления Рижского свободного порта в размере 846 608 евро были незаконно потрачены на премии, подарки, страхование здоровья, ошибочно начисленные пособия по болезни и отпускные.

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