Латвия - лидер по заболеваемости дифтерией в странах ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Почти треть случаев заболевания дифтерией в ЕС за последние три года зарегистрирована в Латвии, сообщила сегодня на пресс-конференции на тему «Защищен, потому что привит!» министр здравоохранения Анда Чакша.

За последние три года в Латвии зарегистрирован 51, во всех других странах ЕС - 117 случаев заболевания дифтерией.

Министр считает такую ситуацию неприемлемой, поскольку вакцинацию от дифтерии оплачивает государство. Она призывает семейных врачей и самих жителей проверить, не надо ли им пройти ревакцинацию.

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Как пояснил главный инфектолог Минздрава Уга Думпис, для того чтобы дифтерия не распространялась дальше, от нее должно быть привито определенное число жителей. Однако Латвия - единственная страна ЕС, где постоянно наблюдаются вспышки дифтерии. Единственным объяснением этого он считает недостаточный охват населения вакцинацией.

Дифтерия вызывает серьезные осложнения - заболевания сердца и нервной системы, подчеркнул эксперт.

Для информирования общества об этом заболевании и о значении вакцинации Центр контроля и профилактики заболеваний организует информационную кампанию.

Особое внимание в рамках кампании будет уделено жителям Риги и окрестностей столицы, так как здесь охват вакцинацией ниже, чем в других местах Латвии, а также лицам, относящимся к группам социального риска, например, бомжам.

Во время информационной кампании информация будет размещаться в соцсетях, в общественном транспорте и на его остановках, передаваться по радио и телевидению, в интернете. На рабочих местах, в вузах и учреждениях по уходу будут организованы информационные лекции.

Как сообщалось, в 2015 году от дифтерии и столбняка было привито лишь 65,3% взрослых жителей Латвии.

Ведущие латвийские инфекционисты и эпидемиологи обеспокоены этим фактом, подчеркивая, что заболеваемость дифтерией в Латвии уже несколько лет является самой высокой в ЕС.

По данным за 2015 год, охват вакцинацией от дифтерии и столбняка среди взрослых старше 25 лет составил всего 65,3%, среди подростков в возрасте 14 лет - 91%, детей в возрасте 7 лет - 97,4%. Это означает, что примерно треть взрослых просрочила вакцинацию от дифтерии, а каждый десятый подросток заканчивает школу без достаточной защиты от этих опасных инфекционных заболеваний.

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