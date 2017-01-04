Минобороны: восстановление обязательного призыва послужит целям России

Министерство обороны военнослужащих обязательного призыва считает «пушечным мясом» и заявляет, что восстановление обязательной военной службы в нынешних условиях послужит целям России.

Как заявили в министерстве, восстановление обязательной военной службы потребует значительных человеческих ресурсов и финансовых средств, а также длительного подготовительного периода, чтобы система дала результат.

Восстановление обязательного призыва потребовало бы полного использования ресурсов профессиональной армии и Земессардзе, так как для обучения призывников необходимы офицеры и инструкторы. Это в свою очередь означает, что Национальные вооруженные силы (НВС) по крайней мере на три-пять лет потеряют свою боеспособность.

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Для набора призывников на обязательную службу необходимо создать центр со штатом из не менее 300 военнослужащих. Дополнительно будут необходимы региональные призывные центры, соответствующий персонал и инфраструктура. В целом это приведет к большой административной нагрузке на НВС и увеличению расходов, подчеркивает Минобороны.

Если ежегодно призывать в армию 1000 граждан на службу сроком 1 год, дополнительно к расходам на профессиональную армию и Земессардзе первоначальные затраты на инфраструктуру составят 38,1 млн евро, экипировку - 7,72 млн. евро, вооружение - 9,87 млн евро.

Также Минобороны, проанализировав российско-грузинскую войну в 2008 году и российскую агрессию на Украине, указывает на то, что оба конфликта характеризуются быстрыми и профессиональными действиями сил агрессора, остановить которого может только эффективная и хорошо подготовленная профессиональная армия.

«Восстановление обязательной военной службы в текущей ситуации отлично послужит целям России, а именно, будут значительно ослаблены и даже уничтожены профессиональная армия и Земессардзе, потому что и та, и другая лишатся финансирования и будут вынуждены приостановить начатое развитие.

Подводя итог вышесказанному, уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить ее солдатами обязательного призыва или «пушечным мясом«», - говорится в заявлении Минобороны.

Как сообщалось,

на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за восстановление обязательной военной службы.

Автором инициативы является Раймонд Лейниекс-Пуке, и ее подписал уже 71 человек. Для подачи инициативы в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей.

Дискуссии о восстановлении обязательного призыва проходят в Латвии регулярно. Весной прошлого года председатель Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) заявила, что латвийскому обществу необходимо обсудить введение обязательной военной службы в целях укрепления самообороны государства по примеру Эстонии и Литвы.

Решение отказаться от обязательного призыва Латвия приняла в 2006 году.

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