Рижский роддом переживает второе рождение

Сейчас семиэтажное здание «одето» в строительные леса. По проекту архитектора Даце Байдекалне строители монтируют новый вентилируемый фасад и меняют окна. В ближайшие месяцы сменится и легендарная красная расцветка роддома.

Семиэтажное здание Рижского роддома и та его часть, в которой находится главный вход, сданы в эксплуатацию еще в 1978 году. С того времени оно ни разу не видело капитального ремонта.

В 2012 году специалисты провели экспертизу строения, где появляются на свет две трети жителей страны, и признали его состояние неудовлетворительным. Например, на фасаде разошлись швы между кирпичами, туда попадала дождевая вода, которая портила декоративный кирпич, который продолжал разрушаться. В свою очередь

в ходе энергоаудита было обнаружено, что через обветшалые швы здание теряет тепло.

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Роддом и строители взвесили разные варианты, в том числе думали просто залатать швы, но в итоге пришли к выводу, что это не даст нужного эффекта, а издержки слишком высокие.

Было принято решение за время реновации провести работы по обновлению — утеплить фасад и поменять окна. Фасад сделать вентилируемый, который, по сравнению с утепленными традиционным методом, будет служить намного дольше. При этом будет поглощать шум, создавая изоляцию звука и обеспечит большую теплоэффективность.

На внешние стены установят 150 миллиметровую теплоизоляционную минеральную вату, которая будет закрыта декоративными цементно-волокнистыми плитами. Конструкция называется вентилируемой, потому что между теплоизоляцией и плитами проходит воздух.

Такая конструкция не нагревается летом, и задерживает тепло зимой. Поэтому теплопотери минимальны.

Важно: в изготовлении плиток не используется асбест! Плитки сделаны из минерализованного целлюлозного волокна, которое не дает образовываться плесени и конденсату. Пластины негорючие, что обеспечивает дополнительную защиту от пожара. Все это сделает фасад долговечным.

Утепление здания, к сожалению, не позволит сохранить начальную отделку – красный кирпич. Новый дизайн фасада в теплых, песочных тонах разработала архитектор Даце Байдекалне. По ее мнению,

именно эти тона позволят зданию деликатно вписаться в окружающую архитектуру, оставив за роддомом право главной доминанты.

Окна будут меняться в полном объеме – с 1-го по 6-й этаж, в том числе и в палатах, за исключением отделения Интенсивной терапии новорожденных. На 7-м этаже, где находится Родовой центр, окна менять не будут, потому что там новые стеклопакеты были вставлены в 2012 году, когда создавался Родовой центр.

Работы по замене окон главным образом будут вестись снаружи. Внутри помещений будут только устанавливать рамы и проводить отделочные работы.

Как результат всех упомянутых работ - будет оптимизирован микроклимат во внутренних помещениях, зимой в палатах не будет холодно, летом – жарко.

Это уменьшит издержки за отопление, а заодно и количество жалоб от пациентов.

На всей территории роддома – и внутри, и снаружи – установлены предупредительные знаки и ограничения. Посетителей роддома просят быть внимательными и не пересекать те места, где проходят работы.

По предварительным планам работы закончат в конце марта 2017 года.

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