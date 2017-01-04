Рижский роддом переживает второе рождение

 

Фото: riga.lv

Сейчас семиэтажное здание «одето» в строительные леса. По проекту архитектора Даце Байдекалне строители монтируют новый вентилируемый фасад и меняют окна. В ближайшие месяцы сменится и легендарная красная расцветка роддома.

Семиэтажное здание Рижского роддома и та его часть, в которой находится главный вход, сданы в эксплуатацию еще в 1978 году. С того времени оно ни разу не видело капитального ремонта.

В 2012 году специалисты провели экспертизу строения, где появляются на свет две трети жителей страны, и признали его состояние неудовлетворительным. Например, на фасаде разошлись швы между кирпичами, туда попадала дождевая вода, которая портила декоративный кирпич, который продолжал разрушаться. В свою очередь

в ходе энергоаудита было обнаружено, что через обветшалые швы здание теряет тепло.

Реклама

Роддом и строители взвесили разные варианты, в том числе думали просто залатать швы, но в итоге пришли к выводу, что это не даст нужного эффекта, а издержки слишком высокие.

Было принято решение за время реновации провести работы по обновлению — утеплить фасад и поменять окна. Фасад сделать вентилируемый, который, по сравнению с утепленными традиционным методом, будет служить намного дольше. При этом будет поглощать шум, создавая изоляцию звука и обеспечит большую теплоэффективность.

На внешние стены установят 150 миллиметровую теплоизоляционную минеральную вату, которая будет закрыта декоративными цементно-волокнистыми плитами. Конструкция называется вентилируемой, потому что между теплоизоляцией и плитами проходит воздух.

Такая конструкция не нагревается летом, и задерживает тепло зимой. Поэтому теплопотери минимальны.

Важно: в изготовлении плиток не используется асбест! Плитки сделаны из минерализованного целлюлозного волокна, которое не дает образовываться плесени и конденсату. Пластины негорючие, что обеспечивает дополнительную защиту от пожара. Все это сделает фасад долговечным.

Утепление здания, к сожалению, не позволит сохранить начальную отделку – красный кирпич. Новый дизайн фасада в теплых, песочных тонах разработала архитектор Даце Байдекалне. По ее мнению,

именно эти тона позволят зданию деликатно вписаться в окружающую архитектуру, оставив за роддомом право главной доминанты.

Окна будут меняться в полном объеме – с 1-го по 6-й этаж, в том числе и в палатах, за исключением отделения Интенсивной терапии новорожденных. На 7-м этаже, где находится Родовой центр, окна менять не будут, потому что там новые стеклопакеты были вставлены в 2012 году, когда создавался Родовой центр.

Работы по замене окон главным образом будут вестись снаружи. Внутри помещений будут только устанавливать рамы и проводить отделочные работы.

Как результат всех упомянутых работ - будет оптимизирован микроклимат во внутренних помещениях, зимой в палатах не будет холодно, летом – жарко.

Это уменьшит издержки за отопление, а заодно и количество жалоб от пациентов.

На всей территории роддома – и внутри, и снаружи – установлены предупредительные знаки и ограничения. Посетителей роддома просят быть внимательными и не пересекать те места, где проходят работы.

По предварительным планам работы закончат в конце марта 2017 года.

Еще по этой теме
В Рижском роддоме заменят окна и проведут утепление

В Рижском роддоме заменят окна и проведут утепление


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Mārupe, 2000 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

46-летняя Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой в бикини Wo&Men

46-летняя Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой в бикини

Семь больших преимуществ маленькой груди Wo&Men

Семь больших преимуществ маленькой груди

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле Showbiz

Осада юрмальского дома Пугачевой и Резник против Вайкуле

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках Hi-Tech

В Омске сняли на видео дуэль на фейерверках

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки Hi-Tech

Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

Строительство

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 54 682EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 