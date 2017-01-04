Ликвидация праздников: За ёлки придётся заплатить всем! Даже тем, кто их не ставил...

 

Фото: Julius Kalinskas / 15min.lt

В то время, как новогодние ёлки большинства рижан вывозятся и утилизируются бесплатно, жители домов на территории участка Ziemeļi должны платить по 2 евро за вывоз одной ёлки вне зависимости от того, наряжали ли они новогоднюю красавицу. Эта информация возмутила жителей Вецмилгрависа, которые не намерены оплачивать услугу, которой они не пользуются.

Напомним, недавно стала доступна информация как правильно следует избавляться от новогодней елочки после праздников. Самое главное – донести ёлку до площадки мусорных контейнеров. Остальное сделают работники компаний по вывозу мусора. Однако, вот незадача -

в то время, как две компании ООО Clean-R и ООО Pilsētvides serviss обеспечат бесплатный сбор и вывоз елочек, компания ООО EKO Kurzeme, которая обслуживает дома на территории участка Ziemeļi, вывозит елочки платно – 2 евро за одну ёлочку.

По информации Rīgas namu pārvaldnieks, плата за вывоз будет разделена на квартиры и внесена в ежемесячный счет.

Из этого следует, что если у контейнера дома обслуживающая компания обнаружит 400 ёлок, то общая сумма за их вывоз (800 евро) будет разделена между всеми жильцами дома и платить придётся даже тем, кто в рождественские праздники наряжал искусственную елочку или не ставил в своём жилище новогоднюю красавицу.

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Этим недовольны жители Вецмилгрависа, об этом они пишут в редакцию Русского TVNET и в социальных сетях.

Фото: Facebook

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Русский TVNET обратился к пресс-серкетарю Rīgas namu pārvaldnieks Санте Валюме.

«Елки - это особенный вид отходов, который не может быть выкинут в урну с бытовым мусором. Нужно понимать, что компании, которые занимаются вывозом мусора, ООО EKO Kurzeme в том числе, предоставляют услугу не отдельным квартирам и задекларированным в них жителям, а всему дому. За вывоз любого другого мусора также выставляется счёт всему дому, и затем эта сумма делится на количество задекларированных людей», - прокомментировала она.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks добавила: "Мы не можем заставить компанию, которая предоставляет услуги, делать что-либо бесплатно. Мы вели переговоры, и нам удалось договориться с двумя компаниями о бесплатном вывозе елок.

Действительно, вы правы, мы не знаем, кто выкинул конкретную ёлку - Янис, Петерис или ещё кто-то. Поэтому в данный момент мы пытаемся как-то решить эту ситуацию. Но в любом случае - надо понимать, что это не обязательная услуга, дом - это общее имущество, где живёт много человек, и

услуги - вода, отопление, канализация, вывоз мусора предоставляются для всего дома.

Отходы вывозятся от дома, отопление подключается всему дому и т.д.

Именно поэтому мы не можем поделить услугу по принципу "воспользовались ей или нет". Здесь мы можем тогда рассуждать и так - Янис за неделю выкинул в урну две пачки молока, а Зане - десять мешков отходов. Счёт делится на количество задекларированных человек в квартире и все платят одинаковую сумму".

Валюма несколько раз подчеркнула, что если кто-либо не нуждается в вывозе елок, он может данной услугой не пользоваться. Но тут и рождается законный вопрос - почему тот, кто не пользуется предложением должен делить плату за вывоз елок с соседями, которые данной услугой воспользовались? Представитель Rīgas namu parvaldnieks комментирует: «Я понимаю, что многие терпят неудобства. Если будут какие-либо альтернативы, мы обязательно их предложим».

Санта Валюма пообещала предоставить Русскому TVNET новую информацию завтра во второй половине дня. Русский TVNET будет следить за развитием ситуации и обязательно проинформирует читателей в случае, если будет найден способ решить ситуацию, которой недовольны многие жители Вецмилгрависа.

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