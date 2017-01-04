Затруднено движение по всей Латвии: задействовано 211 единиц снегоуборочной техники

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Сегодня во второй половине дня в снегоуборочных работах на автодорогах задействовано 211 единиц техники зимней службы АО «Латвияс аутоцелю узтуретайс», убирающей снег с проезжей части дорог и посыпающей ее антиобледенительными материалами.

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АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) сообщает, что в Центральном районе страны на дорогах работают 61, в Курземе - 94, в Латгале - 34, в Видземе - 22 единцы техники.

По информации на сайте ЛВЦ,

погодные условия затрудняют движение транспорта на большей части страны, особенно в направлении Талси и Салдуса.

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Фото: Ригу завалило снегом0

ЛВЦ напоминает, что главные автодороги (класса A и A1) необходимо очистить от снега в течение трех часов после окончания снегопада, но во время интенсивного снегопада и метели полностью очистить их от снега невозможно.

ЛВЦ призывает автоводителей соблюдать максимальную осторожность и учитывать погодные условия.

О затрудняющих движение условиях можно сообщить по круглосуточной телефонной линии ЛВЦ 80005555 и в соцсетях.

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