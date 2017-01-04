От гриппа умер первый в этом сезоне пациент

На прошлой неделе от гриппа умер первый в этом сезоне человек, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

Умершему было более 70 лет, он страдал от тяжелых хронических заболеваний. У него был лабораторно подтвержден грипп типа А. Данных о вакцинации против гриппа в этом сезоне пока нет, указывают в ЦКПЗ.

В течение последней недели года в больницы с гриппом доставлены 53 человека, из которых 45 госпитализированы с гриппом, а девять поступили с пневмонией, вызванной гриппом. В целом 46 пациентов доставлены в больницы в Риге, четверо - в Вентспилсе, трое - в Резекне и один - в Гулбене.

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С начала сезона распространения вируса гриппа в стационары поступило 116 пациентов с этим диагнозом.

На прошлой неделе в лаборатории Латвийского инфектологического центра подтверждено 76 случаев заболевания гриппом типа А и 12 случаев заболевания гриппом типа B.

Семейные врачи на прошлой неделе зарегистрировали 13 больных гриппом.

С начала сезона в Латвии наблюдалась низкая активность вируса гриппа, однако в течение последней недели растет число случаев заболевания гриппом, подтвержденных как клинически, так и лабораторно. Пока интенсивность заболеваний гриппом ни в одном городе, где ведутся наблюдения, не превысила 100 случаев на 100 тыс. жителей.