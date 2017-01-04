Ситуация в аэропорту «Рига» стабилизировалась, но рейсы задерживаются

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Ситуация в аэропорту «Рига» во второй половине дня стабилизировалась, однако некоторые рейсы по-прежнему задерживаются, свидетельствует информация на сайте аэропорта.

Ситуация значительно улучшилась по сравнению с тем, как обстояли дела утром и около полудня, когда многие прибывающие самолеты направлялись в другие аэропорты, и многие самолеты улетали или прилетали с большой задержкой.

Как сообщалось, в среду утром из-за снегопада Рижский аэропорт не смог принять самолеты из Хельсинки, Вильнюса и Паланги - они направлены в другие аэропорты.

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С небольшой задержкой утром вылетел самолет в Лондон, с часовым опозданием - самолеты в Дортмунд и Франкфурт, а остальные рейсы сильно запаздывают.

Несколько рейсов в аэропорту отменено - это рейсы из Риги в Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, Осло и Таллин, а также обратные рейсы.

Представитель Рижского аэропорта Лаура Карните сообщила агентству ЛЕТА, что работу аэропорта затрудняет не только метель, но и сильный боковой ветер.

На расчистке взлетных полос от снега задействована вся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня. В связи с этим аэропорт призывает пассажиров следить за изменениями в расписание рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях.

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