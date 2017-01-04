Опрос: кто чаще всего смотрит со страхом в будущее в Латвии

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Со страхом в будущее в Латвии, как правило, смотрят пожилые, нуждающиеся люди, безработные и жители Латгале, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований SKDS.

В ходе опроса, который был организован в декабре 2016 года, респондентов просили ответить, какие чувства они испытывают чаще, думая о будущем своей семьи и своем будущем, - страх или надежду.

С надеждой в будущее смотрит 51% опрошенных жителей, страх испытывают 38% респондентов. 11% опрошенных затруднились с конкретным ответом.

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Анализируя ответы по региональному признаку, можно сделать вывод, что больше всего людей, со страхом смотрящих в будущее, проживает в Латгале - 51% респондентов. В Земгале и Видземе страх испытывает 41% жителей, в Курземе - 35%, а в Риге - 30%.

Страх перед будущим сопровождает 60% опрошенных безработных. Также это чувство испытывает каждый второй пенсионер, 41% работников, 36% индивидуальных коммерсантов, 34% домохозяек, 27% руководителей, 26% специалистов и 18% учащихся. Также страх перед будущим часто испытывают люди с низкими (49%) и средне-низкими (44%) доходами.

С пессимизмом в будущее смотрят и пожилые люди. Почти каждый второй или 47% людей в возрасте от 55 до 74 лет о будущем думают со страхом. Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет страх перед будущим испытывают 25% респондентов в этой возрастной группе.

Также страх чаще испытывают люди, которые в семье общаются на русском языке - 41% опрошенных. Среди людей, говорящих дома на латышском, страх перед будущим испытывают 36% респондентов.

Чувство страха перед будущим ощущают 40% женщин и 36% мужчин.

В 2014-м и 2015 году с надеждой в будущее смотрел 61% жителей, в свою очередь в 2016 году число людей, испытывающих надежду, сократилось на 10%. На 11% выросло число жителей, которые в будущее смотрят со страхом. Результаты опросов в 2014-м и 2015 году были самыми оптимистичными. Самыми пессимистичными результаты подобного опроса были в 2009-м и 2010 году, когда 52% жителей в будущее смотрели со страхом.


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