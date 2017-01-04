«Будем идти до последнего». Семья оспорила налог на единственное жилье

2080 евро в год. Такую сумму теперь ежегодно придется платить рижанам Лиане и Экстрису Хиршсонам самоуправлению, чтобы содержать собственный участок земли с домом в околоцентральном районе Риги, когда-то доставшийся им в наследство. В случае неуплаты налогов семье грозят выселением. Впрочем, Лиана и Экстрис полны решимости дать отпор государственной машине. О том, как именно и что уже сделано, они рассказали в ток-шоу Латвийского радио 4 «Александр-студия».

По словам супругов, еще десять лет назад их административные издержки были в пятьдесят (!) раз меньше — платить за участок на ул. Катринас Дамбис приходилось лишь по 40 латов в год. Саму же недвижимость в считавшимся тогда периферийным районе Риги они получили в начале 90-х.

«После 1991 года в нашей стране начался процесс денационализации. Моя жена получила в наследство землю прабабушки. Раньше это было далеко от центра, но с течением времени и разрастанием центра район Катринас Дамбис стал частью центральной Риги. Мы вернули землю в 2003 году, а спустя несколько лет решили продать свою квартиру и построить домик на том участке. С этого все и началось», — рассказывает Экстрис.

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С течением лет кадастровая стоимость и налоги на недвижимость выросли настолько, что издержки стали для семьи практически непосильны

. Возникла реальная угроза потери единственного жилья.

«Платы стали довольно удушающими — у нас с женой стабильные зарплаты, но если наши ежемесячные издержки превышают определенную сумму, мы теряем возможность оплачивать все налоги и банковские кредиты. Поэтому мы начали интересоваться у живущих за границей родственников и знакомых, есть ли у них такой налог.

Ведь у нас в Сатверсме написано, что у каждого жителя Латвии есть право на собственность!

А на деле получается, что если ты простой работающий человек и налог превосходит твои финансовые возможности, ты теряешь имущество»,

— недоумевает рижанин.

К удивлению супругов, налог на единственное жилье оказался возможен только в Латвии.

«Мы узнали, что в других странах такого налога не существует, что принципы другие.

В Латвии получается так: мы живем в каком-то самоуправлении, платим подоходный налог. В других странах этого хватает. У нас же, в Латвии, подоходного налога самоуправлению не хватает. Нужен еще и налог на собственность»,

— рассуждает Экстрис.

Радиоэфир

Его жена Лиана добавляет, что на момент получения в собственность участка в 2003 году его кадастровая стоимость составляла всего 40 латов в год. Однако уже в 2006 году был введен новый налог на недвижимость. Он стал расти одновременно с кадастровой стоимостью. Искать справедливости супруги сначала пытались в Рижской думе, однако там их, по словам Лианы, не услышали.

«В прошлом году я заплатила уже 1040 евро. Чтобы поломать всю эту систему, я обращалась, в первую очередь, в самоуправление. Объясняла, что люди скоро не смогут тянуть такой налог. Рижская дума ответила, что они рассчитывают налог, отталкиваясь от законов, принятых Сеймом. [...] Мне отвечали, что все нормально, кадастровая стоимость отвечает рыночной стоимости, и т.д. Я была на приеме у мэра лично, объясняла, что люди со средними доходами не могут тянуть этот налог, что надо снизить ставку. Потом я поняла, что одна не могу», — вспоминает жительница.

Поиски справедливости супруги продолжили на портале общественных инициатив manabalss.lv, и на этот раз — небезуспешно:

размещенная ими петиция об отмене налога на единственное жилье стремительно набрала необходимые для рассмотрения в парламенте 10 тыс. подписей.

«За поддержкой сограждан мы пошли на manabalss.lv. Представители портала изучили данные Eurostat, убедились, что налога не первое жилье нет ни в Эстонии, ни в Литве, и дали добро на сбор подписей. За месяц мы их собрали.

К тому моменту наше правительство распространило информацию, что в 2017 году кадастровая стоимость поднимется вдвое. То есть, мне придется в год платить уже 2080 евро! Тогда я поняла, что просто лишусь жилища.

Мне уже грозило самоуправление — если я не буду платить налоги, они передадут мое дело судебным приставам, чтобы они выставили дом и участок на аукцион.

Я не хочу терять свою недвижимость. Это мое единственное место, где жить. Там живут мои дети. Там живут мои внуки. И, может быть, правнуки будут жить.

Это моя единственная недвижимость во всем мире», — сокрушается рижанка.

Собравшая необходимые подписи инициатива уже продолжительное время рассматривается в правительстве, и пока ничто не говорит о том, что какая-то политическая сила заступится за семью. Такое отношение государства супруги называют антиконституционным, и отстаивать свои права готовы в суде. Если придется — и на европейском уровне.

«Если [закон] не поменяют, мы намерены идти в Конституционный суд со всеми подписавшимися под инициативой. Если и там откажут, пойдем в Европейский суд по правам человека. В Латвии по очень многим статьям права человека нарушаются. Людей, подписавшихся под инициативой, мы призываем идти бороться дальше.

Я считаю, что в мире есть люди, которые согласны, что отбирать единственный дом — это предел всему»,

— говорит Лиана.

Семья признает: в случае, если добиться желаемого решения от политиков и суда им не удастся, им придется всерьез рассматривать возможность переезда в другую страну.

«Если ты не можешь заплатить, твое имущество отдается судебным приставам. Это антиконституционно. Ни одна страна в мире не конфискует единственное жилье.

[...] На единственное жилье нет налога! [...] Во всем мире государство защищает права на имущество. В парламентской комиссии никто, к сожалению, никто не заступился за нас. [...] Пока что мы ждем ответа. Собираемся встречаться с партиями отдельно, обсуждать эту проблему. Получится или нет — мы не знаем, но надеемся, что нас услышат. [...] По статистике, в Латвии самые низкие зарплаты и самый большой подоходный налог для работающих. Любой налог на недвижимость угрожает вашим правам на имущество. [...]

Мы будем идти до последнего. Собственность — это основа семьи. Если государство ее отбирает, вероятно, придется уехать»,

— заключает Экстрис.