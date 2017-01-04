Движение затруднено почти на всех главных дорогах страны, в Риге - большие пробки

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Из-за снегопада на главных государственных дорогах затруднено движение, а в Риге на многих улицах образовались серьезные транспортные заторы, свидетельствует оперативная информация «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ), которая обобщается в сотрудничестве с «Waze.com».

Почти на всех главных государственных дорогах затруднено движение. Особенно сильно – на автотрассе A10 или Вентспилсском шоссе на участке от Стразде до Десуциемса.

Удовлетворительные условия передвижения только на трассе A9 (Лиепайское шоссе) на участке от Скрунды до Гробини, а также на дороге A3 (Валмиерское шоссе) на участке от Стренчи до Валки и автодороге E77 на участке от Виреши до Вецлайцене.

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В столице большие пробки образовались почти на всех центральных улицах, а также некоторых улицах в Пардаугаве. Кроме того, транспорт не движется по Вантовому, Каменному и Южному мосту.

В Риге продолжается очистка магистральных улиц от снега, а улицы районного значения будут чистить только ночью, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

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