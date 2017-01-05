На востоке страны мороз достиг -18 градусов

 

Фото: TASS/LETA

В четверг утром в Курземе, на западе Земгале и в Юрмале температура воздуха составляла -9, -12 градусов, на остальной территории страны -13, -18 градусов. Теплее всего было в Алуксне (-6 градусов), свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Из-за порывистого ветра мороз кажется еще более сильным – температура комфорта на западе страны составляет -18 градусов, на востоке страны – до -28 градусов.

На большей территории страны продолжается метель, местами в Курземе она по-прежнему сильная. Скорость северного, северо-восточного ветра достигает 9-14 метров в секунды, на Курземском побережье и в Юрмале – 13-18 метров в секунду.

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В Риге небольшая облачность, во многих местах идет снег, северный ветер в порывах достигает 12 метров в секунду. Температура воздуха составляет -12, -13 градусов, но из-за ветра она ощущается как 20-градусный мороз.

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