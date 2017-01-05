Благодаря вмешательству, ёлки вывезут бесплатно

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Rigas namu pārvaldnieks принял решение отказаться от платного вывоза новогодних ёлок, который должна была обеспечивать компания «Eko Kurzeme».

Напомним, недавно появилась информация, как правильно следует избавляться от новогодней елочки после праздников. Самое главное – донести ёлку до площадки мусорных контейнеров. Остальное сделают работники компаний по вывозу мусора. Однако, вот незадача - по первоначальным данным, в то время, как две компании ООО Clean-R и ООО Pilsētvides serviss обеспечивают бесплатный сбор и вывоз елочек, компания ООО EKO Kurzeme, которая обслуживает дома на территории участка Ziemeļi, планировала вывозить елочки платно – 2 евро за одну ёлочку.

Об этом Русский TVNET писал в статье:

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После многочисленных жалоб жителей Вецмилгрависа и Саркандаугавы, их писем в СМИ и мэру Риги, а также звонков Русского TVNET,

Rīgas namu pārvaldnieks принял решение отказаться от платного вывоза новогодних ёлок, который должно было обеспечивать компания «Eko Kurzeme».

Все ёлки участка Ziemeļi будут вывезены сотрудниками Rīgas namu pārvaldnieks бесплатно с 9 по 31 января. Об этом Русскому TVNET сообщила пресс-секретарь RNP Санта Вилюма и мэр Риги Нил Ушаков на своей странице Facebook.


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