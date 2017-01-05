Птичий грипп атакует: Минземледелия просит следить за птицами

 

Фото: Reuters/ScanPix

В связи с тем, что в Скандинавии вспыхнул птичий грипп, Министерство земледелия просит и латвийских наблюдателей за птицами, охотников и других представителей общества сообщать о нехарактерных явлениях в популяции диких птиц.

Информацию о наблюдениях таких явлений нужно представить в продовольственно-ветеринарную службу, – сообщает представитель министерства Рута Рудзите.

Во многих странах Европы, в том числе в Скандинавии, констатирована высокая вспышка патогенного возбудителя птичьего гриппа подтипа Н5N8. Р.Рудзите пояснила, что передаваемый в большинстве случаев мигрирующими дикими птицами вирус представляет риск заболевания для популяции домашних птиц в Латвии. Чтобы болезнь не проникла в птицеводческие хозяйства, а также в зоопарк и цирк, необходимо обеспечить сознательное соучастие общества в уменьшении рисков. Поэтому следует сотрудничать как с птицеводами, так и орнитологами и ветеринарными эпидемиологами.

Реклама

Владельцы домашних и других содержащихся в неволе птиц обязаны немедленно сообщить соответствующему территориальному структурному подразделению продовольственно-ветеринарной службы, если будут замечены изменения в хозяйстве. Например, если более чем на 1/5 сократится потребление корма и воды птицами, если понижается кладка яиц и повышается смертность, а также, если у птиц появляются какие-либо клинические признаки.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR

reklama.vesti.lv

Семь больших преимуществ маленькой груди Wo&Men

Семь больших преимуществ маленькой груди

10 уроков хорошим девочкам от порнозвезд Wo&Men

10 уроков хорошим девочкам от порнозвезд

Снова названа дата уничтожения Земли: осталось меньше года? Hi-Tech

Снова названа дата уничтожения Земли: осталось меньше года?

Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься? Wo&Men

Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься?

Ученые предсказали разрушение российских городов Hi-Tech

Ученые предсказали разрушение российских городов

Заболевания

Животный мир

TVNET спрашивает

Радует ли Вас выпавший снег? 4

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 54 682EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 