Находиться на льду рижских водоемов запрещено!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Рижское самоуправление объявляет период повышенной опасности на льду водоемов, расположенных на административной территории города. В этот период жителям находиться на льду запрещено.

С понижением температуры воздуха в рижских реках и озерах стремительно образуется лед, находиться на котором опасно, сообщают в Рижской думе.

За соблюдением распоряжения исполнительного директора столицы о запрете находиться на льду рижских водоевов будет следить Полиция Рижского самоуправления.

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Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за нарушение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро. Люди, которые будут пойманы на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без предупреждения оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро.

Когда слой льда станет крепким, период повышенной опасности на льду будет отменен полностью или частично, о чем сообщат дополнительно.


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