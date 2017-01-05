«Ликвидация филиала РАПУО нанесет значительный ущерб всему Курземскому региону»

Ликвидация Кулдигского филиала Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) нанесла бы значительный ущерб всему Курземскому региону, сказала агентству ЛETA председатель Кулдигской краевой думы Инга Берзиня.

Она выразила надежду на то, что после планируемого присоединения РАПУО к Латвийскому университету (ЛУ) Кулдигский филиал вуза будет сохранен.

Планируемое Министерством образования и науки присоединение РАПУО к Латвийскому университету стало для самоуправления Кулдиги сюрпризом. «Филиал РАПУО в нашем городе - как местный Замок света, чем мы очень гордимся», - подчеркнула Берзиня.

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«Ясно, что многие жители окрестностей Кулдиги и по финансовым соображениям, и из-за нехватки времени не смогут ездить учиться в другие города, особенно уже работающие педагоги. Филиал РАПУО дает нам образование высокого уровня и в сфере педагогики, и в сфере предпринимательской деятельности и управления.

Я опасаюсь, что с утратой этой возможности общее качество образования в нашем регионе снизится, что может стать дополнительной мотивацией для отъезда жителей в большие города или даже за границу.

Поэтому мы надеемся, что ЛУ оценит проделанное и сохранит филиал вуза в Кулдиге», - сказала она.

Кулдигское самоуправление считает, что проводя реформы в сфере образования, необходимо уделять особое внимание филиалам вузов в регионах.

У РАПУО есть филиалы по всей Латвии. Кулдигский филиал - второй крупнейший по числу студентов. За время его существования вуз закончили 1933 студента.

Как сообщалось, Министерство образования и науки приняло решение реорганизовать с августа 2017 года РАПУО, присоединив ее к Латвийскому университету. Как заявили в министерстве, это необходимо для концентрации ресурсов и максимально эффективного расходования бюджетных средств.

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