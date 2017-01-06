В Елгаве вокзал оштрафовали за русский и английский языки

 

Фото: LETA

Центр государственного языка оштрафовал предприятие «Латвияс дзелзцельш» за нарушения государственного закона о языке: на табло елгавской железнодорожной станции размещена информация не только на латышском, но и на русском, и английском языках. Размер штрафа представители Центр государственного языка публично огласить не готовы.

Дело было заведено на основании жалоб жителей города. Как поясняет руководитель регионального отделения Государственной инспекции языка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт закона о государственном языке, который гласит: государственные предприятия (коим и является «Латвияс дзелзцельш»), должны предоставлять информацию исключительно на государственном языке. Она указывает, что существуют условия Кабинета министров, которые содержат исключения, когда разрешается использовать другие языки. Как правило, это информация о международном туризме, и положения, связанные с безопасностью. «Международным туристическим объектом считаются места, где выходят заграничные туристы, например, Рижский вокзал, но к другим станциям это не относится.

Мы не можем всю страну превратить в международный туристический объект»,

указывает Павулена.

В 2015 году на елгавской станции были установлены новые электронные табло. На них указывается следующая информация: номер поезда, направление и время отправления поезда.

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«Полученные жалобы указывают на то, что жителям страны важно, чтобы иностранные языки не стали использоваться чрезмерно много - там, где в них нет необходимости», уверяет руководитель регионального отделения Государственной инспекции языка.

«Латвияс дзелзцельш» отвергают обвинения и решение Центра государственного языка будет оспаривать. Предприятие считает, что и региональные станции могут быть международными туристическими объектами, ведь их посещает большое количество иностранцев, которые, как правило, приезжают на поезде, а информация на табло помогает им лучше ориентироваться.

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