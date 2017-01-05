Сегодня в Юрмале можно было наблюдать потрясающей красоты виды

 

Фото: LETA

Сегодня, на страничке социальной сети Facebook посвященной курортному городку Юрмала, появились несколько фоторафий, завараживающих своей красотой.

Facebook

Напомним, что сегодня в северной части Балтийского моря, проливе Вяйнамери, северной части Рижского залива и Финском заливе ветер днем восточный и северо-восточный 12-17, порывами до 23, в море до 25, ночью северо-восточный 10-15, порывами до 17-22 м/с.

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Высота волны в море составит 2-4,5 метра, в заливах - 1,5-3 метра. По регионам снегопады, видимость от умеренной до хорошей.

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