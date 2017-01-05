В последние годы в госуправлении вырос объем выплаченных премий

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В последние годы вырос объем выплаченных в государственном управлении премий и денежных подарков, и условия их предоставления должны быть осмысленными и равноправными, считает Государственный контроль.

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Как рассказала агентству ЛЕТА представитель Госконтроля Зане Озола, в 2013 году объем выплаченных в госуправлении премий и подарков составил 11,16 млн евро, в 2014-м - 11,323 млн евро, в 2015-м - 18 млн евро, а данные по 2016 году будут известны летом.

Например, щедрые премии платит Министерство финансов - в 2015 году они превысили 3 млн евро. МВД выплатило премий на 2,5 млн евро, Минюст - на 1,65 млн евро, Министерство земледелия - на 1,4 млн евро, Министерство культуры - на 1,39 млн евро, Министерство образования и науки - на 1,24 млн евро, Министерство благосостояния и Министерство охраны среды - на 1,06 млн евро, Министерство экономики - 863 тыс. евро.

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Озола пояснила, что в 2015 году увеличение премий и денежных наград частично связано с председательством Латвии в Совете ЕС.

По мнению Госконтроля, предоставление премий должно быть осмысленным и связанным с достижением результатов в соответствии с целями, поставленными в работе учреждения. Премии не могут быть регулярной добавкой к зарплате, подчеркнула Озола.

Также Госконтроль отмечает, что ресурсы учреждений неравны, и распределение премий получается неравномерным.


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