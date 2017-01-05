Ушаков: если мошенничество и было, то Rīgas Satiksme стало его жертвой

Муниципальное предприятие Rīgas Satiksme (RS) не могло контролировать процесс поставки закупаемых им чистящих средств и не может отвечать за возможные мошеннические действия поставщиков. Так скандал вокруг закупки прокомментировал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» мэр Риги Нил Ушаков.

В интервью радиостанции градоначальник подчеркнул, что сам не располагает всеми деталями следствия, однако уже имеющаяся у него информация говорит о том, что предприятие RS, вероятно, само стало жертвой мошенников.

«Полиция заявила о том, что у них есть четверо подозреваемых. У нас даже нет информации, работает кто-то из них в «сатиксме», работал, или это люди со стороны — мы не знаем. Но я вам просто напомню историю, как все выглядело. Если вы, предположим идете в магазин и покупаете, не знаю, молоко. Вы покупаете молоко, честно платите за это свои деньги и не проверяете, заплатил ли тот, кто производит молоко, все налоги.

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Предприятие покупало средство для мытья, и предприятие не может проверять — заплатил ли поставщик все налоги, ввез он его легально или нет, все ли в порядке с акцизом. Мы это не проверяем, этим занимается Служба госдоходов. Исходя из той информации, которая имеется в моем распоряжении, моя позиция такова: если мошенничество было, то предприятие Rīgas satiksme также стало жертвой мошенников. Которые, возможно, не платили акцизный налог и, возможно, ввезли это средство как контрабанду. Дальше будем ждать, чем закончится проверка полиции», — сказал мэр.

Более подробное интервью с Нилом Ушаковым слушайте и смотрите в подкасте выпуска программы!

Радиоэфир

Справка

Ранее сообщалось, что к расследованному Госполицией так называемому делу о «нанотехнологиях» RS причастны четыре человека, мошенническим путем получившие примерно 400 тыс. евро.

Еще одному человеку присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Являются ли эти четверо работниками RS, полиция не сообщает, но все они - жители Латвии.

Следствие выяснило, что группа лиц по договоренности с ранее выбранными претендентами в рамках заключенного договора о поставке чистящих средств организовала поставку продукции неизвестного происхождения и качества. Мошенничество было совершено путем подделки документов, в результате мошенническим путем было получено около 400 тыс евро.

Следствие продолжается, поэтому полиция пока не сообщает, применен ли к RS статус потерпевшего.