Снесут три деревянные развалины, горевшие на этой неделе в Риге

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На этой неделе в Риге горели сразу три дома – на Виенибас гатве, 106, на ул. Красотаю, 29 и на Чиекуркалнской 1-й поперечной линии, 3. Все эти объекты – фактически развалины, которые в ближайшее время, как обещает Имущественный департамент Рижской думы, будут снесены.

Все три здания нежилые, деревянные и им присвоен статус развалин категории В, а следовательно, применена повышенная ставка налога на недвижимость.

Как отметил глава Имущественного департамента Олег Буров, вопрос о сносе этих трех зданий будет рассмотрен на ближайшем заседании Рижской думы. К тому же к зданию в Чиекуркалнсе будет выдвинуто дополнительное требование: собственник в течение нескольких недель должен его законсервировать, чтобы туда нельзя было попасть посторонним лицам.

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Здания на Виенибас гатве и в Чиекуркалнсе принадлежат частным лицам, в свою очередь на улице Красотаю – общая собственность трех физических лиц и Рижской думы.

Буров подчеркнул, что собственники всех заброшенных домов обязаны сделать невозможным вход в развалины посторонних лиц, которые пытаются в зданиях погреться, разводя огонь, что нередко и приводит к пожарам.

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