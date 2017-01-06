Впервые нынешней зимой температура опустилась ниже -20 градусов

 

Фото: Sintija Zandersone / LETA

В пятницу утром в Латгале, на востоке Земгале и в отдельных районах Видземе температура воздуха опустилась до -20..-23 градусов, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели» и синоптики.

Это самая низкая температура начиная с января 2016 года.

-23 градуса зарегистрированы рано утром в окрестностях Лудзы и Зилупе, Гаркалне и Вангажи.

Реклама

В Курземе температура составляет -9..-15 градусов, на большей части Земгале и Видземе -14..-19 градусов.

Из-за ветра температура комфорта еще ниже, местами -29 градусов.

В Риге утром было от -14 градусов на севере до -18 градусов на востоке столицы.

Еще по этой теме
В конце недели мороз может достичь -30 градусов

В конце недели мороз может достичь -30 градусов

На востоке страны мороз достиг -18 градусов

На востоке страны мороз достиг -18 градусов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Гороскоп здоровья на январь 2017 года Wo&Men

Гороскоп здоровья на январь 2017 года

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале Showbiz

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале

Снеговик «отомстил» своей обидчице в Турции Wo&Men

Снеговик «отомстил» своей обидчице в Турции

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала Hi-Tech

Ученые локализовали источник «инопланетного» сигнала

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 