Рижане активно жалуются на неправильно припаркованные машины

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Когда около 2 лет назад была создана мобильная платформа Рижской муниципальной полиции, стражи порядка надеялись, что с ее помощью общество активнее будет сотрудничать с ними и будет помогать пресекать правонарушения, предоставляя информацию.

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Однако в течение последнего года сообщения поступают только от тех людей, которые стали свидетелями неправильной парковки автомашин, пишет skaties.lv. Эту информацию зачастую сообщают велосипедисты.

В свою очередь сейчас,

по словам правоохранительных органов, еще одна тема стала чрезвычайно популярной - не убранный снег с тротуаров.

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«В основном сообщения касаются неправильно припаркованных машин или не очищенных от снега тротуаров. Однако призываем жителей оценивать то, о чем они сообщают. Ведь сейчас, в пору интенсивных снегопадов, сообщать о не расчищенных улицах, бесполезно», - указал представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Количество жалующихся рижан с каждым месяцем растет.

За прошлый год, используя мобильную аппликацию, свои жалобы оставили 12 000 рижан.

Это 15% от общего количества вызовов.

Полицейские просят быть корректными и оценивать свои жалобы по существу. Есть и такие рижане, которые используют эту аппликацию,почти 1000 раз в год, жалуясь на какие-либо нарушения.

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