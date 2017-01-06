Латвия отпразднует столетие за 60 млн евро, Финляндия свое – за 19 млн: почему?

 

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Празднование столетия Латвии обойдется почти в 60 млн евро, однако эти средства потратят за пять лет — и не всю сумму возьмут из госказны, сообщает lsm со ссылкой на LTV.

Еще по этой теме

Финляндия свое столетие празднует в этом году. Список мероприятий внушительный: фильмы, фестивали, открытие нового национального парка. На всю программу страна потратила 19 млн евро. Латвия же собирается отпраздновать свой юбилей за почти 60 млн.

В Министерстве культуры пояснили:

Латвия будет праздновать свое столетие не год, а пять — начнут в 2017-м,

основные мероприятия запланированы на 2018-й, но отмечать будут еще три года после.

Реклама

Если сложить все предстоящие траты, общая сумма действительно составит почти 60 млн евро. Из них около 32 млн выделит госказна — это уже запланированное на праздничные мероприятия финансирование.

Остальные почти 27 млн уже найдены в бюджетах министерских и государственных ведомств, в самоуправлениях, часть поступит из средств еврофондов, от меценатов и из других источников.

Самым «дорогим» будет 2018 год. На него из госбюджета выделят 11 миллионов, из дополнительных источников — еще 14.

«Мы считает, что с бюджетом на столетие Латвии мы делаем вложения. И мы получим в результате и различные фильмы к столетию, мы получим в результате перевод латвийской литературы на иностранные языки и расширим рынок. Мы получим новые услуги для всех латвийских детей и молодых людей, что связано с проживанием латвийских ценностей.

Мы получим возможность привезти ощущение праздника по возможности ближе к людям.

Мы планируем региональные мероприятия»,— пояснила глава Минкульта Даце Мелбарде.

Композитор Янис Лусенс достаточно критически относится к подобным тратам на столетие. Он считает, что это время идей добровольности и солидарности. Музыкант в 2018 году собирается устроить бесплатный концертный тур по самым удаленным уголкам Латвии — и ищет единомышленников.

При этом в преддверии столетия по всей Латвии создаются официальные планы празднования.

Кроме того, в рамках конкурса Es esmu Latvija любая официально зарегистрированная организация или компания может предоставить проект своего праздничного мероприятия — и получить на него госфинансирование.

Конкурс пройдет с 2 по 27 января, бюджет проекта — 550 тысяч евро.

Столетие Латвии начали праздновать еще в конце 2016-го. Например, президент Раймонд Вейонис в четверг, 15 декабря, дал старт «Пути латвийского флага»: к столетию Латвии флаг, а также специальная книга пожеланий должны объехать латвийцев, живущих в разных странах мира.

Лиепайский музей к грядущему юбилею Латвийской Республики готовит экспозицию, которая расскажет о роли этого города в становлении независимости государства.

Банк Латвии в ноябре выпустил золотую монету, посвящённую столетию Латвийского государства, а также первую из посвященных регионам монет – «Видземе».

Еще по этой теме
Министр культуры: торжества к столетию Латвии – не только культурная программа

Министр культуры: торжества к столетию Латвии – не только культурная программа

Столетие Латвии широко отметят в 16 зарубежных странах

Столетие Латвии широко отметят в 16 зарубежных странах

На столетие Латвии надеются привлечь больше туристов

На столетие Латвии надеются привлечь больше туристов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Земля
Земля, Rīga, 82000 EUR

reklama.vesti.lv

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах Wo&Men

Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя Wo&Men

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами Hi-Tech

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами

Toyota показала авто c искусственным интеллектом Hi-Tech

Toyota показала авто c искусственным интеллектом

В Латвии

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 