Президент с супругой поздравили православных Латвии с Рождеством

 

Фото: LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой поздравили православных и старообрядцев Латвии со светлым праздником Рождества Христова.

В твиттере президент с супругой пожелали, чтобы праздничное чудо проникло в каждое сердце, поселив в нем веру, надежду и любовь.

Свое поздравление опубликовал в твиттере и премьер-министр Марис Кучинскис. Он написал, что для христиан этот праздник является новым началом, временем светлых эмоций и внутреннего покоя.

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«Рождество - это семейный праздник в религиозной традиции и светской среде, поэтому он особенно важен», - пишет глава правительства.

Twitter

Кучинскис пожелал быть в эти дни вместе с близкими, чтобы ощутить праздник как лучший в году, посвятив время себе, близким и своей вере.

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