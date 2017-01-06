Смотрите погоду на выходные: самые жуткие морозы еще впереди

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В пятницу к полудню температура воздуха в Риге составляет -12 градусов. При этом в восточных районах страны значительно холоднее - -20 градусов.

Температура воздуха на 12 часов 6 январяПрогноз погоды на картеТемпература, 2 м над землей, 57°с. ш. 25°в. д., 06.01.2017 13:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Уже в ночь на субботу столбик термометра опустится значительно ниже - к четырем часам утра мороз в Риге достигнет -24 градусов, а на востоке страны похолодает аж до -29 градусов, что станет рекордом этой зимы. Холодные воздушные массы движутся со стороны России, где ближайшей ночью столбик термометра опустится ниже отметки в -30 градусов.

Реклама

Температура воздуха на 4 часа 7 январяПрогноз погоды на картеТемпература, 2 м над землей, 57°с. ш. 26°в. д., 07.01.2017 04:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Морозы не отступят и в субботу: если к часу дня в Риге прогнозируется -17 градусов, то на востоке - до -25 градусов. Интересно, что к вечеру в центральном и западном районах Латвии ожидается небольшое потепление, и в Риге температура воздуха повысится до -13 градусов, на востоке морозы вернутся с новой силой, и столбик термометра может опуститься до -31 градуса, а ночью в приграничных районах - до -32 градусов, прогнозирует Ventusky.

Температура воздуха на 13 часов 7 январяПрогноз погоды на картеТемпература, 2 м над землей, 57°с. ш. 24°в. д., 07.01.2017 14:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Температура воздуха на 22 часа 7 январяПрогноз погоды на картеТемпература, 2 м над землей, 57°с. ш. 25°в. д., 07.01.2017 23:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Днем в воскресенье в Латвию придет потепление. Так, к 16 часам на западе страны температура воздуха приблизится к нулю градусов, в Риге же будет в районе -6 градусов, в восточных районах - еще на 10 градусов ниже.

Температура воздуха на 16 часов 8 январяПрогноз погоды на картеТемпература, 2 м над землей, 57°с. ш. 25°в. д., 08.01.2017 17:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

В пятницу в Латвии осадков не ожидается, но во второй половине дня в субботу с северо-запада облака принесут снег, который, впрочем, не будет столь обильным, как в середине этой недели. Снег местами возможен и в воскресенье, но серьезных снегопадов на православное Рождество синоптики не прогнозируют.

Карта осадков на 19 часов 7 январяПрогноз погоды на картеОсадки за 3 часа, 57°с. ш. 24°в. д., 07.01.2017 20:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

Карта осадков на 4 часа 8 январяПрогноз погоды на картеОсадки за 3 часа, 57°с. ш. 24°в. д., 08.01.2017 05:00 (UTC+02:00), © VentuSky.com

В Латвии - мороз до -20 градусов

Фото: В Латвии - мороз до -20 градусов0

Еще по этой теме
Самый сильный мороз ожидается в ночь на православное Рождество, затем потеплеет

Самый сильный мороз ожидается в ночь на православное Рождество, затем потеплеет


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Путин не хотел, чтобы ты видел эти фото, но их обсуждают все! Hi-Tech

Путин не хотел, чтобы ты видел эти фото, но их обсуждают все!

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана Showbiz

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана

Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах Wo&Men

Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Погода

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 