Исследователь РТУ: пришло время подумать о строительстве метро в Риге

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr

«Пришло время подумать о строительстве метро в Риге» - об этом в программе «900 секунд» канала LNT заявил исследователь из Рижского Технического университета (РТУ) Виестурс Вецкалнс.

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Чтобы попасть из одного конца Риги в другой, иногда приходится проводить в общественном транспорте почти полтора часа. Это значит, что многие рижане, добираясь из дома до работы и обратно, проводят в дороге до трех часов в день.

Строительство метро — единственное достойное решение этой проблемы – считает Вецкалнс, который многие годы изучал приемущества пользования этого вида транспорта, пока жил в Лиссабоне.

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Он считает, что для Риги подошло бы метро простого типа, напоминающий трамвай. Как доказывает опыт Копенгагена,

оплата за проезд километра для одного пассажира обойдется немного дешевле, чем на автобусе или трамвае, а расходы на вагоны останутся такими же.

Зато скорость перемещения увеличится почти в два раза, если сравнивать с автобусом или трамваем.

В свою очередь, аргумент, что грунт под Ригой не подходит для строительста метро — неправда, считает исследователь. По его мнению, уровень до которого дошло современное строительство, со всем справится.

В советское время, предлагаемая общая длина, соединяющая Иманту и Юглу, Саркандаугаву и Плявниеки, была неполные 9 километров. В наши дни, на такую длину потребовалось бы 2 млн евро. Проект можно было бы финансировать по разному, например, при помощи Европейского Союза или в сотрудничестве с частными инвесторами.

Вецкалнс считает, что метро могло бы окупиться примерно за 20 лет, главное, чтобы идея была разработана качественно.

«Если ты презентуешь проект, который красивый, удобный и решает проблемы, то и финансирование найдется,» считает исследователь РТУ.

В конце 1980 года рижан волновало то, что из-за строительства метро, в Латвии появиться много рабочих мигрантов, которые останутся здесь жить. Опасения касались и вопроса сохранения исторического центра города.

В целом, появление метро будет способствовать улучшению экономики, обеспечит горожан работой и удобствами, а условия жизни в городе станут приятнее.

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