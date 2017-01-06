Пророссийская организация проведет акцию: А нужен ли нам KNAB

Пророссийская организация «Гуманитарное волонтерское движение «Балтия«» («ГВД Балтия») во время акции протеста, которая намечена на 13 января около здания правительства, намерена поднять вопрос о целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), рассказал в пятницу в ходе импровизированной «пресс-конференции» около здания KNAB руководитель «ГВД Балтия» Станислав Буйкан.

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«ГВД Балтия» неоднократно попадала в поле зрения Полиции безопасности (ПБ). В ПБ считают, что руководитель этого общества, Станислав Буйкан, является сторонником политики поддержки соотечественников, проводимой Россией.

Во время мероприятия Буйкан отметил, что

в KNAB работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не отправлен ни один чиновник.

За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы равна нулю.

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Поэтому 13 января он планирует провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования БПБК.

По словам Буйкана, в течение каждого часа акции около здания правительства будет собираться около тысячи человек, поскольку в мороз люди не смогут провести на улице целый день. Акция продлится с 9 часов утра до 21 часа вечера, в это время у любого желающего, независимо от национальности и гражданства, будет возможность высказаться в свободный микрофон.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис сообщил агентству ЛЕТА, что самоуправление выдало разрешение на проведение акции протеста 13 января после переговоров с организаторами.

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