Пророссийская организация проведет акцию: А нужен ли нам KNAB

Станислав Буйкан
 

Станислав Буйкан. Фото: Edijs Pālens/LETA

Пророссийская организация «Гуманитарное волонтерское движение «Балтия«» («ГВД Балтия») во время акции протеста, которая намечена на 13 января около здания правительства, намерена поднять вопрос о целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), рассказал в пятницу в ходе импровизированной «пресс-конференции» около здания KNAB руководитель «ГВД Балтия» Станислав Буйкан.

Еще по этой теме

«ГВД Балтия» неоднократно попадала в поле зрения Полиции безопасности (ПБ). В ПБ считают, что руководитель этого общества, Станислав Буйкан, является сторонником политики поддержки соотечественников, проводимой Россией.

Во время мероприятия Буйкан отметил, что

в KNAB работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не отправлен ни один чиновник.

За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы равна нулю.

Реклама

Поэтому 13 января он планирует провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования БПБК.

По словам Буйкана, в течение каждого часа акции около здания правительства будет собираться около тысячи человек, поскольку в мороз люди не смогут провести на улице целый день. Акция продлится с 9 часов утра до 21 часа вечера, в это время у любого желающего, независимо от национальности и гражданства, будет возможность высказаться в свободный микрофон.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис сообщил агентству ЛЕТА, что самоуправление выдало разрешение на проведение акции протеста 13 января после переговоров с организаторами.

Еще по этой теме
Правительство «за» снижение требований к претендентам на должность начальника KNAB

Правительство «за» снижение требований к претендентам на должность начальника KNAB

Премьер предложит снизить требования к претендентам на должность главы KNAB

Премьер предложит снизить требования к претендентам на должность главы KNAB

Конкурс на должность начальника KNAB может быть упрощен

Конкурс на должность начальника KNAB может быть упрощен


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 125000 EUR
Дом
Дом, Kalnciema pag., 75000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами Hi-Tech

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети Showbiz

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком Wo&Men

Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Акции протеста

TVNET спрашивает

Тепло ли у тебя дома? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 