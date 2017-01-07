100 лет Рождественским боям: история нужнее мифологии

Рига, монумент на площади Стрелков
 

Рига, монумент на площади Стрелков. Фото: Эдийс Паленс, LETA

Сто лет назад латышские стрелки в боях на Тирельских болотах показали чудеса мужества, отваги и героизма. О стрелках сложены песни, написаны книги. В декабре 1916 года латышских полков в составе российской армии на Рижском фронте сражалось много как никогда. В Елгавском музее истории и искусства имени Гедерта Элиаса в дни юбилея собрались историки и специалисты, чтобы оценить значение этих боев для истории и культуры.

Иногда непонятно: почему именно этим боям в истории Латвии придается настолько большое значение. Ведь Елгавская операция, частью которой были Рождественские бои, в итоге не увенчалась военным успехом. Выбить немцев из Елгавы не удалось. А тысячи молодых латышских парней в Тирельских болотах нашли свою смерть - были убиты и ранены, замерзли, отравлены газом... Ведь Латвия - как независимое государство - возникла почти два года спустя?

Рождественские бои считаются отправной точкой на пути к латвийской государственности и первым решительным шагом к ней. Есть песни стрелков, легенды о стрелках, поэтические строки, спектакли и музыкальные произведения, которые подвиг стрелков воспевают. Есть множество мифов, которыми тоже увековечены эти бои

. Все это - часть коллективной народной памяти.

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Но очень важные слова сказал на открытии конференции директор Института истории Латвии ЛУ Гунтис Земитис. О том, что мифология, хоть и нужна народу не меньше, чем история, но задача историков все-таки в том, чтобы исследовать факты, контекст и взаимосвязи событий.

Этим, собственно, выступавшие на конференции и занимались. Среди спикеров были не только представители академической науки, но и исследователи Латвийского исторического архива, военные специалисты, люди из Елгавской думы во главе с ее председателем Андрисом Равиньшем. Пришло много студентов и старшеклассники нескольких елгавских школ: учителя привели с собой ребят, всерьез интересующихся историей родины.

Конференция историков в Елгаве, посвященная 100-летию Рождественских боев

Каким был военный и политический контекст событий? Доктор наук Эрик Екабсон (Латвийский университет) напомнил о других событиях Первой мировой войны. Об истощавшихся силах империи, толпах беженцев и усталости воевавших людей, событиях и настроениях на других фронтах. И о больших надеждах латышей, сражавшихся на своей земле, надвое разделенной линией фронта. Не только среди латышей зрели бунтарские настроения - заговорили о независимости в Литве, в Финляндии, в Эстонии.

На рубеже 1916\1917 годов было уже предчувствие конца - конца войны и ... конца обессиленной этой войной империи. Вывод очевидный не для всех: Рождественские бои нельзя вырывать из контекста как мировой, так и латвийской истории. Тут хочется добавить: из контекста российской истории вырывать бой, начавшийся утром 23 декабря тем более нельзя. Ведь сражались там латыши в составе российской армии и бок о бок с другими частями.

Кстати, представление о «бездарности» высшего военного рукводства, широко распространенное в народной истории - часто изрядно мифологизированной! - справедливо, оказывается далеко не во всем. Принято считать, что наступление, в котором полегли тысячи солдат латышских стрелковых частей, толком не было подготовлено. И что латышские стрелки тупо использовались командирами как пушечное мясо. Но все далеко не так однозначно!..

Доктор наук Карлис Дамбитис (Национальная академия обороны) на конференции анализировал тактические решения в Рождественских боях и их значение для развития военного искусства. Ведь именно в этих боях российская армия впервые масштабно применила новый новый метод ведения военных действий: на штурм укреплений противника стрелки были брошены скрытно, без артподготовки и в самом неожиданном месте.

Памятные мероприятия в честь 100-летия Рождественских боев на Братском кладбище РигиПамятные мероприятия в честь 100-летия Рождественских боев на Братском кладбище Риги. Фото: Иева Макаре, LETA

Операция - по мнению докладчика - планировалась весьма тщательно. Другое дело, что участок линии фронта, на котором стояли латышские стрелки первоначально не планировался как направление главного удара. Да и примененная в наступлении тактика ранее использовалась разве что в локальных разведывательных рейдах... Так что потери латышских частей на Тирельских болотах были большими, чем за все пятнадцать предшествующих месяцев войны - а именно столько существовали национальные латышские воинские подразделения.

Рождественские бои стали одним из важнейших событий, сформировавших осознанное стремление к созданию своего независимого государства. Поэтому их юбилею посвящено в эти дни множество разных событий в Риге, Елгаве и в местах боев.

В субботу, 7 января пройдут поминальные богослужения в Елгаве, у музея Рождественских боев пройдет открытие вновь воссозданных укреплений и... стрелки снова ринутся в бой.

Реконструкция боевых действий, которую покажут энтузиасты практической истории, обещает быть весьма впечатляющей. Далее в программе юбилея боев - факельное шествие к Пулеметной горке.

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