В рижских микрорайонах работают пункты приема елок

 

Фото: Zane Bitere / LETA

В сотрудничестве с исполнительными дирекциями Пардаугавы, Зиемельского предместья и Восточного предместья, общество Eglīšu debesis в ходе благотворительной акции организовало в Риге несколько пунктов приема елочек.

Чтобы подарить радость детям, живущим в детских домах не только в праздники, но и будни, общество Eglīšu debesis призывает не выбрасывать елки, а дать ей возможность порадовать проживающих в детдомах детей. Вызовите «елочного курьера» к себе домой. Каждый, кто это сделает – передаст елку курьеру, поможет построить мультифункциональную спортивную площадку в муниципальном центре «Зиемели», где проживают 73 ребенка, которые остались без родителей.

Сдать елку можно в Иманте, на Юрмалас гатве, 85, в Золитуде – на бульваре Анниньмйжас, 71, рядом с т/ц Rimi, в Плявниеках – на ул. М. Келдиша, 9b, в Пурвциемсе – на ул. Ницгалес, 23, и в Зепниеккалнсе – на ул. Валдекю, 56.

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Акция завершится 28 января на Ратушной площади. С 10:00 утра до 17:00 здесь будет концерт и творческие мастерские. Больше информации на www.eglisudebesis.lv.


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