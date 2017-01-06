На изучение латышского языка РД в этом году выделила более 128 тыс. евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Рижская дума выделила восьми учебным учреждениям 128 179 евро, чтобы у рижан была возможность бесплатно изучать латышский язык, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

После оценки проектов, поданных в рамках конкурса «Организация и проведение курсов изучения латышского языка для жителей города Рига», департамент образования, культуры и спорта Рижской думы выделил средства восьми учебным учреждениям. Конкурс проводился в рамках программы общественной интеграции и его целью является финансовая поддержка проектов, которые обеспечивают возможность взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных, освоить латышский язык на уровне знания языка А и B. Бесплатно изучать латышский язык смогут те, кто задекларировал свое место жительства в Риге.

В этом году реализуется восемь проектов, которым выделено общее финансирование в размере 128 179 евро. Это позволит изучить язык более 1200 рижанам.

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С 2011 года, когда Рижское самоуправление начало реализовывать этот проект, всякий раз со стороны жителей был большой спрос. В 2011 году курсы закончило 507 рижан, в 2012 году – 2569 жителей, в 2013 году – 1391, в 2014-м – 1232 и в 2015 году – 1166 горожан, а в 2016-м – 1223 жителя Риги.

С понедельника, 9 января, департамент образования, культуры и спорта Рижской думы призывает жителей подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка. Место и время обучения рижане смогут выбрать самостоятельно на основании прилагаемого списка и подать заявку напрямую организации, проводящей обучение.


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