Twitter о штрафе за русский и английский: Центр госязыка пора ликвидировать

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Пользователи социальной сети Twitter удивлены решению Центра госязыка (ЦГЯ) оштрафовать предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

Латвийцы осуждают действия ЦГЯ, так как, по их мнению, информация на других языках могла бы быть полезной для туристов.

Член совета Рижского международного аэропорта Талис Линкайтс отметил в микроблоге Twitter с иронией процитировал фразу представителей Центра госязыка.

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«Эксперты ЦГЯ по туризму: «Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект, особенно станцию в Елгаве!«», - пишет он.

Бывший член правления международного аэропорта «Рига» Олита Аугустовска прокомментировала сообщение Линкайтса.

«Когда-то первое должностное лицо подарило второму должностному лицу глобус Латвии. Некоторые, как видим, живут в этой парадигме и сегодня», - пишет она.

Пользователь Twitter Ивета Лопатко сделала вывод, что представители ЦГЯ мало путешествуют.

«Люди, которые не путешествуют, никогда не поймут, почему информация, хотя бы на английском, необходима. Видимо, не путешествуют», - пишет она.

Бывшая глава издательства Dienas žurnāli Инга Горбунова не видит вины Latvijas dzelzceļš.

«Это просто тупо. Простите. Кому мешает, что на станции (СТАНЦИИ!) есть информация на нескольких языках?», - задается она вопросом.

Специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс назвал цитату ЦГЯ цитатой года.

«»Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект.» Цитата года. Спасибо, ЦГЯ», - иронизирует он.

Т специалист Каспарс Фоигтс разочарован работой ЦГЯ.

«Добились своего. Больше не будут воспринимать всерьез сказанное Центром госязыка. Абсолютно ничего. Это просто космос», -

пишет он.

Пользователь Каспар Фрейманис предлагает радикальные меры.

«Кажется, пришло время ликвидировать Центр госязыка и тщательно переработать закон», - написал он.

Центр государственного языка (ЦГЯ) призвал к административной ответственности должностных лиц ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) за то, что в Елгаве и на других станциях на табло наряду с латышским языком информация размещена на английском и русском языках.

Как пояснила агентству ЛЕТА руководитель регионального отделения ЦГЯ Сармите Павулена, в законе о госязыке сказано, что государственные и муниципальные учреждения, судебные учреждения и организации судебной системы, муниципальные и государственные предприятия, а также коммерческие общества, в которых большая доля принадлежит государству или самоуправлению, обязаны размещать публичную информацию только на государственном языке.

Исключения делаются для международных туризма и мероприятий, а также из соображений безопасности, отметила Павулена.

По ее словам, информация на табло железнодорожных станций носит общий характер и иностранному туристу никак не помогает перемещаться. Информация, размещенная на латышском и других языках, такова: «Номер поезда», «Направление поезда» и «Отправление», этой информации нет на билетах, поэтому туристу она не нужна.

Также Павулена отметила, что Елгаву нельзя считать конечным пунктом для туристов, поскольку туда не приходят международные поезда.

Вместе с тем ЦГЯ разрешил предоставлять информацию на иностранных языках на Рижском центральном железнодорожном вокзале, куда приходят и откуда отправляются поезда на Валгу, Москву, Минск и другие города.

Размер штрафа для должностных лиц ЛДз в центре пока не называют, поскольку процесс еще не завершен.

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