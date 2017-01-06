В новом году новые края Латвии АЧС пока не затронула

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на первой неделе нового года выявили 25 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, все они зафиксированы в уже затронутых болезнью краях, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

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Больше всего - восемь - павших от АЧС кабанов было найдено в Лестенской волости Тукумского края.

Как сообщалось, в 2016 году среди кабанов выявлено 1146 случаев АЧС в 245 волостях 77 краев и в трех городах - Резекне, Плявиняс и Юрмале.

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Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.

АЧС - очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Для людей АЧС не представляет опасности.


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