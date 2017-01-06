В новом году новые края Латвии АЧС пока не затронула

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на первой неделе нового года выявили 25 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, все они зафиксированы в уже затронутых болезнью краях, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.
- АЧС впервые обнаружена в Морской волости Сигулдского края 16 декабря 2016 г.
- В латвийских лесах обнаружено 24 павших от АЧС кабана 25 ноября 2016 г.
- В территорию, зараженную АЧС, вошли Дундагская и Анцская волости 25 октября 2016 г.
- АЧС впервые обнаружена в Юрмале 14 октября 2016 г.
- На этой неделе обнаружено 15 кабанов, умерших от АЧС 30 сентября 2016 г.
Больше всего - восемь - павших от АЧС кабанов было найдено в Лестенской волости Тукумского края.
Как сообщалось, в 2016 году среди кабанов выявлено 1146 случаев АЧС в 245 волостях 77 краев и в трех городах - Резекне, Плявиняс и Юрмале.
Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях.
АЧС - очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Для людей АЧС не представляет опасности.