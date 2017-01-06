Мэр Елгавы: у нас и на автовокзале информация на трех языках

Мэр Елгавы Андрис Равиньш
 

Мэр Елгавы Андрис Равиньш. Фото: Andrejs Baburovs / LETA

В Елгаве с каждым годом увеличивается поток туристов, поэтому руководство города считает, что информация должна быть доступна минимум на трех языках.

Таким образом мэр Елгавы Андрис Равиньш в интервью радио Baltkom прокомментировал сообщение о том, что Центр государственного языка оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

«В нашем городе поток туристов увеличился в 3-5 раз. В связи с этим, мы думаем, что люди должны получать информацию на разных языках.

Я считаю, что сейчас более или менее естественно то, что информация предоставляется на трех языках, как минимум. У нас и на автовокзале информация идет на латышском, английском и русском языках с помощью бегущей строки», - сказал Равиньш.

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Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

На портале jelgavasvestnesis.lv отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт Закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

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