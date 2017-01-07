Православные латвийцы встречают Рождество

 

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

В ночь с шестого на седьмое января православные жители страны отмечают сочельник - канун перед праздником Рождества Христова. В честь этого удивительного события в Рижском Кафедральном соборе каждый год проходят торжественные богослужения.

В эти дни в храм приходят тысячи людей, чтобы встретить один из важнейших христианских праздников. С 6 на 7 января в Рижском Кафедральном соборе Рождества Христова всю ночь будет идти праздничная служба.

Рижане и гости города начинают приходить в собор задолго до начала главной службы. Кто-то часами неподвижно стоит на одном месте, погрузившись в собственные мысли, а кто-то «заскочил» по дороге с работы, поставить свечку за родных и близких. В любом случае, здесь царит особенная атмосфера, наполненная светом и вырой в лучшее.

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Помимо людей пожилого возраста, составляющих большинство прихожан, сюда пришло немало молодежи и родителей с маленькими детьми.

Кажется, будто встретить настолько разных людей в одном месте, можно только здесь.

Это доказывают стоящие плечом к плечу пенсионерка отсчитывающая последние копейки на свечку, и стройная девушка в шубе, покрывшая голову дорогим шелковым платком. Тогда начинаешь чувствовать, что Рождество служит символом единения людей во имя торжества милосердия и добра.

Рождественские торжества начинаются в Сочельник - заключительный день поста. По традиции, в этот день верующие воздерживаются от еды до появления на небе первой звезды, которая символизирует рождение Иисуса.

«Лично я пост не соблюдаю, но есть несколько знакомых, которые придерживаются.

Для одних - это время особенно важно для духовной жизни, для других - возможность проверить себя»

– поделилась Мария, после чего мгновенно скрылась из виду за дверьми собора.

Конечно, каждый наполняет празднование Рождества собственным смыслом, но, как правило, для всех этот праздник связан с семьей и домашним уютом, где чтут свои особенные традиции.

«Мы всегда стараемся придерживаться рождественских «ритуалов»: убираем начисто дом, всей семьей ходим в баню, готовим традиционные блюда. Не могу сказать, что вкладываем в это какой-то особенный смысл, но так меня воспитывала бабушка, а я передала это своим детям.

Думаю, что это очень хорошие традиции, которые, порой, становятся единственным поводом и возможностью собраться всей большой семьей вместе»

– поделилась мимо проходящая женщина по имени Людмила. В собор собеседница заходить не стала, так как дома ждут родные, а нужно еще успеть за продуктами для праздничного стола, ведь, как учила бабушка, чем богаче будет стол на Рождество, тем успешнее семья проведет весь год.

Православные отмечают Рождество

Фото: Православные отмечают Рождество0

Справка:

Русская православная церковь и ряд других церквей празднуют рождество 7 января. Дело в том, что католики и православные, отмечая Рождество, пользуются разными календарями летоисчисления. Католики - григорианским, православные - юлианским. Православное Рождество "отстает" от католического на 13 дней. Это произошло из-за путаницы календарей: в 1582 году папой римским Григорием XIII был введен новый, "григорианский» календарь, получивший определение «новый стиль». Старый, юлианский календарь, стали называть старым стилем. Различие между новым и старым стилем каждые сто лет увеличивается на 1 день и в XX в. составляет 13 суток.

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