Центр госязыка: информация на русском в Елгаве ничем не поможет туристам

Сармите Павулена
 

Сармите Павулена. Фото: LETA

Информация на русском языке, которая указана на табло новой железнодорожной станции в Елгаве, никак не связана с туристами и ничем им не поможет. Об этом в интервью радио Baltkom заявила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена.

«На иностранных языках размещена информация о номере поезда, направлении и времени отправки. Если, например, турист захочет доехать из Елгавы до Цукурфабрики, купит билет, то информация на нем не будет совпадать с информацией на табло: на билете нет ни номера поезда, ни остановки между конечными станциями, ни времени, так как этот билет действителен на протяжении всего дня. Вот и возникает вопрос - зачем эту информацию надо размещать на табло, если она никак не поможет туристу? Ему надо попасть на конкретную станцию», - сказала она.

По словам Павулены, намного полезнее было бы указать все станции которые проезжает поезд.

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«Если говорить о создании дружелюбной для туристов среды, то надо было бы указать информацию о всех станциях маршрута. Ведь есть поезда, которые не останавливаются на каких-то станциях. Но и эту информацию не надо было бы указывать на иностранных языках, так как и на билете, и на табло она была бы указана одиноково», - отметила она.

Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

На портале jelgavasvestnesis.lv отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей.

Между тем, мэр Елгавы Андрис Равиньш сообщил, что с каждым годом увеличивается поток туристов, поэтому руководство города считает, что информация должна быть доступна минимум на трех языках.

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