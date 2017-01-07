На юго-востоке Латвии мороз достиг -30 градусов

 

Фото: LETA

В субботу утром во многих районах Латгале, в Селии и ближайших к ним краях Видземе температура воздуха опустилась до -28,-31 градуса, свидетельствуют данные предприятия «Латвияс валстс цели» и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Чуть менее -31 градуса зарегистрировано в окрестностях Лудзы и Зилупе, -30 градусов - в окрестностях Мадоны и Резекне. По всей Латгале и Селии температура воздуха опустилась ниже -25 градусов.

В Айзкраукле, Огре и Гаркалне температура воздуха составила -26,-28 градусов, а до отметки -24,-25 градусов она опустилась во многих регионах Видземе, местами в Курземе и Земгале.

Реклама

Теплее всего в субботу утром было на Курземском побережье, где термометры показывали -8,-12 градусов.

В Риге температура воздуха сегодня составляет -17,-19 градусов,

но при ветре скоростью 3-6 метра в секунду она соответствует -25 градусам.

Еще по этой теме
Самый сильный мороз ожидается в ночь на православное Рождество, затем потеплеет

Самый сильный мороз ожидается в ночь на православное Рождество, затем потеплеет

Смотрите погоду на выходные: самые жуткие морозы еще впереди

Смотрите погоду на выходные: самые жуткие морозы еще впереди


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 225000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 147000 EUR

reklama.vesti.lv

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами Hi-Tech

Razer представила первый в мире ноутбук с тремя экранами

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя Wo&Men

Если он делает эти 10 вещей, он по уши влюблен в тебя

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов Showbiz

Где и как сейчас живет звезда 90-х Юрий Шатунов

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана Showbiz

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году Wo&Men

Красота или ужас? Пять моделей, которые прославятся в 2017 году

Погода

TVNET спрашивает

Зимние развлечения для меня это... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 