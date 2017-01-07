Из-за сильного мороза в Латгале произошли аварийные отключения электросети

 

Фото: LETA

В субботу утром в Латгале, где температура воздуха местами опустилась ниже -30 градусов, зарегистрированы аварийные отключения электросети, свидетельствую данные предприятия «Садалес тиклс».

В 8 часов утра в целом по стране было зарегистрировано 195 аварийных отключений, в основном в Латгале, особенно в Дагдском и Резекненском краях.

Как уже сообщалось, в субботу утром во многих районах Латгале, в Селии и ближайших к ним краях Видземе температура воздуха опустилась до -28,-31 градуса.

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Чуть менее -31 градуса зарегистрировано в окрестностях Лудзы и Зилупе, -30 градусов - в окрестностях Мадоны и Резекне. По всей Латгале и Селии температура воздуха опустилась ниже -25 градусов.


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