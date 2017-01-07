В Латвии рождаемость сократилась, в Литве и Эстонии - выросла

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

За 11 месяцев 2016 года естественный прирост населения во всех трех странах Балтии был отрицательным, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). Также данные ЦСУ показывают, что в Латвии рождаемость в прошлом году немного сократилась, а в Литве и Эстонии немного выросла.

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В Латвии в январе-ноябре прошлого года родились 20 140, а умер 25 961 человек, в Литве - родились 28 947, а умерли 37 669 человек.

Наименьшие отрицательные изменения численности населения были в Эстонии, где за 11 месяцев прошлого года родились 12 935, а умерли 13 995 человек.

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Данные ЦСУ показывают, что в Латвии рождаемость в прошлом году немного сократилась, а в Литве и Эстонии немного выросла. В свою очередь уровень смертности немного снизился во всех трех странах Балтии.

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