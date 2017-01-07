Рижан приглашают на бесплатные курсы латышского языка

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

С понедельника 9 января Департамент образования, культуры и спорта РД приглашает рижан подать заявку на бесплатные курсы латышского языка.

Информация о заявке, и номер, по которому звонить, будут доступны в понедельник на www.iksd.riga.lv и www.riga.lv. Место обучения рижане смогут выбрать то, которое им больше всего подходит – будет приложен список учебных заведений.

Департамент образования, культуры и спорта оценил проекты, поданные в рамках конкурса «Организация и проведение курсов латышского языка в Риге», и выделил финансовую поддержку восьми учебным заведениям. Конкурс проводится в рамках программы общественной интеграции и дает возможность взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных, освоить латышский язык на уровне А и В.

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Бесплатно изучать латышский могут те, кто задекларирован в Риге.

Общая сумма затрат на реализацию восьми проектов составит 128 179 евро, благодаря чему возможность учить латышский получат 1200 рижан. С 2011 года, когда Рижское самоуправление начало предоставлять возможность бесплатного обучения, интерес к курсам только увеличивался. В 2011 году обучение прошли 507 человек, в 2012 году – 2569, в 2013 году – 1391, в 2014 году – 1232, в 2015 году – 1166, в 2016 году – 1223 человека.

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