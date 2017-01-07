Перебои с электроснабжением из-за мороза испытывают около 150 клиентов

 

Фото: Lauris Nagliņš / LETA

Сегодня во второй половине дня перебои с электроснабжением из-за снега и мороза испытывают около 150 клиентов, сообщила представитель АО «Садалес тиклс» Эгита Канцане.

Как отмечает предприятие, несмотря на то, что на части территории страны идет снег, а мороз в отдельных регионах достиг -31 градуса, значительных перебоев в электросетях не зарегистрировано.

Оперативные работники «Садалес тиклс» следят за прогнозами и ситуацией в электросети и в случае необходимости готовы устранить возможные повреждения, подчеркнула Канцане.

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