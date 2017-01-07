Синоптики предупреждают: ночью вновь ожидается сильный мороз

Предстоящей ночью в юго-восточных районах Латвии вновь ожидается сильный мороз, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По прогнозам синоптиков, в первой половине ночи температура воздуха в этих районах понизится до -25 градусов.













































Aizvērt В Латвии - мороз до -20 градусов LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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Как уже сообщал русский TVNET, по прогнозам синоптиков, в воскресенье днем погода будет преимущественно пасмурной, потеплеет до -4-7 градусов, на побережье Курземе ожидается небольшая оттепель. В понедельник местами пройдет небольшой снег. В центральных районах воздух прогреется до -3-5 градусов, а на востоке страны до минус 8 градусов.

Морозная погода, согласно нынешним прогнозам, продержится, как минимум до середины следующей недели. Дневная температура воздуха составит -4-8 градусов, ночная - от -9 до -13 градусов. Во второй половине недели усилится ветер, пойдет снег и станет теплее.

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