В Европе установились аномальные холода: есть жертвы

Заснеженный Стамбул
 

Заснеженный Стамбул. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе. Холоднее всего было в горах Лапландии - на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза. Правда, до рекордной отметки в минус 52,6 градуса еще далеко. Этот абсолютный рекорд холода был зарегистрирован в горах Лапландии 2 февраля 1966 года.

17 жертв в Польше и Италии

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов.

Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались десять человек.

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В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

Московский рекорд

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури.

В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега,

а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.

В Москве объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов. Ночь на Рождество - с температурой 29,9 градуса ниже нуля - синоптики назвали самой холодной в российской столице за последние 120 лет.

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