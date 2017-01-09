За прошлый год в Латвию ввезено на 25,4% мобильных телефонов меньше

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

За десять месяцев прошлого года Латвия импортировала 1,182 млн мобильных телефонов, что на 25,4% или 402 тыс. телефонов меньше, чем за соответствующий период 2015 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Общая стоимость импортированных мобильных телефонов составила 269,785 млн евро, что на 28,1% или 105,328 млн евро меньше, чем годом ранее.

За десять месяцев 2015 года Латвия импортировала 1,584 млн мобильных телефонов на сумму 375,113 млн евро.

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В настоящее время в Латвии работают четыре оператора мобильной связи - в стандарте GSM/UMTS работают «Latvijas Mobilais telefons», «Tele2» и «Bite Latvija», в стандарте CMDA - «Triatel».

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