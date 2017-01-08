СГД насчитала Rīgas satiksme налог в размере 89 941 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

В «нано-деле» полиция констатировала мошеннические действия, совершенные по предварительному сговору в организованной группе. Вовлечен также бывший сотрудник «Rīgas satiksme»; предприятие продолжает отрицать вину

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В деле о моющих нанотехнологиях статус подозреваемого полиция применила к бывшему сотруднику «Rīgas satiksme» Вячеславу Стунжансу, ловкому деятелю Александру Бескоровайному и еще одному менее известному ревиденту.

Стунжанс и Бескоровайный являются главными героями в скандале о закупке нановоды. Закупку в 2012 году организовал устроенный на работу в «Rīgas satiksme» кандидат на выборах от Согласия – Стунжанс.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении Nekā personīga переписка, Стунжансу удалось устроить так, чтобы в конкурсе закупки на поставку моющих средств для транспорта выиграла строительная компания, которая никогда ранее не занималась мытьём троллейбусов.

Данное предприятие являлось посредником, потому что у ранее договоренного поставщика наносредств Александра Бескоровайного были проблемы с уплатой налогов, и он не мог участвовать в закупке.

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Суть схемы в том, что

фирма Бескоровайного поставляла «Rīgas satiksme» чистую воду, строительная фирма-посредник выписывала счет и сотрудник «Rīgas satiksme» Стунжанс воду оформлял как пригодную для мытья автобусов нанотехнологию.

Это давало юридическое обоснование «Rīgas satiksme» оплачивать выписанные строительной фирмой счета – 400 000 евро. Небольшое количество моющего средства якобы действительно было закуплено. За ним в Австрию ездил лично Стунжанс. У него был опыт и знания, так как предприятие самого Стунжанса «Rīgas satiksme» поставляло моющие средства.

Имеющаяся в распоряжении журналистов переписка свидетельствует, что после отсчета 3% строителям полученные от Rīgas satiksme деньги Бескоровайный отправлял на оффшоры в Китай, затем в какой-нибудь европейский город, оттуда курьер доставлял деньги обратно в Ригу.

Наличные деньги делили на три части – Бескоровайному, Стунжансу и лицам, обозначенным как «страховщики».

После появления сюжета Rīgas satiksme отреагировала очень стремительно. Молниеносно провела проверку и констатировало, что с поставкой моющих наносредств все было в порядке. Вячеслав Стунжанс говорил, что будет требовать отозвать распространенные Nekā personīga новости. Но не сделал этого. В свою очередь свидетель произошедшего – Вита Бауровска спустя два дня после появления сюжета, с листка прочла заявление:

"Я, Вита Бауровска, обдумав произошедшее, после своего добровольного сообщения 2 февраля 2015 года подтверждаю, что информацию, отображенную в передаче Nekā personīga, предоставила под влиянием нескольких факторов. Я была проинформирована, что если не предоставлю информацию, стану соучастником уголовного преступления, о чем также будет сообщено в институции. Rīgas satiksme была поставлена нанотехнологичная химия, а не вода, как было отображено в интервью".

Теперь это видео с канала Youtube исчезло. В свою очередь полиция выяснила и доказала, что схема с нановодой была именно такой, как показала передача Nekā personīga.

Имена подозреваемых полиция не раскрывает, но Nekā personīga удалось выяснить, что вместе со Стунжансом и Бескоровайным статус подозреваемого применен и к аудитору Валерию Башкирову. Лицо с таким именем и фамилией являлось должностным лицом или совладельцем в ряде предприятий, принадлежавших жителям России, Белоруссии, Эстонии и Германии. Общая черта многих его предприятий – Служба государственных доходов приостановила их деятельность за неуплату налогов. СГД насчитало «Rīgas satiksme» налог в размере 83941 евро и велело заплатить штрафные в размере 10% от этой суммы – 8384 евро. Штрафные предприятие заплатило, а решение будет оспаривать. Предприятие самоуправления до сих пор не видит, в чем могла быть проблема.

Пока остается неясным, кто именно получал 20% от уплаченных Rīgas satiksmeденег, перечисляемых так называемым страховщикам.

Полиция обещает в течение этого года полностью закончить расследование и передать дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. Начальник Экономической полиции Бауска допускает, что в ходе дополнительного расследования сумма, которая будет признана выманенной от самоуправления, может измениться.

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