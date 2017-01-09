На этой неделе не ожидается больших морозов

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет около нуля, но ожидается сильный ветер, а во второй половине недели во многих регионах увеличится снежный покров, прогнозирует «Global Forecast System».

Самая низкая температура воздуха прогнозируется во вторник вечером и в ночь на среду - до -7,-13 градусов. Чуть меньше мороз будет на морском побережье, но здесь ощущение холода усилится порывистым южным ветром.

Максимальная температура воздуха во второй половине недели по всей стране составит -1,+4 градуса.

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Начиная с четверга время от времени ожидаются осадки, в основном снег, а в Курземе - дождь. Больше осадков будет в Курземе и Видземе, меньше - в Земгале и Латгале.