На должность гоcконтролера пока выдвинута только Круминя

Элита Круминя
 

Элита Круминя. Фото: Evija Trifanova / LETA

На должность государственного контролера пока выдвинута только кандидатура нынешнего главы Госконтроля Элиты Крумини, сообщили агентству ЛЕТА в Сейме.

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Сегодня последний день выдвижения кандидатов на эту должность.

Ранее семь депутатов комиссии по публичным расходам и ревизиям выдвинули кандидатуру Крумини на следующий срок, также ее кандидатуру выдвинуло оппозиционное Латвийское объединение регионов.

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Поддержку Крумине выразил и президент Раймонд Вейонис, который отметил, что госконтролер должна продолжать начатую работу.

Срок полномочий Крумини истекает 23 января. Государственного контролера сроком на четыре года назначает на должность парламент, и один и тот же человек не может быть госконтролером более двух сроков подряд.

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